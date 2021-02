Atlético en Chelsea moeten uitwijken naar Boekarest voor Champions League

Atlético Madrid moet de thuiswedstrijd in de achtste finales van de Champions League in Boekarest spelen. Tegenstander Chelsea is vanwege de coronarestricties niet welkom in Spanje.

Het is al het al de vijfde wedstrijd in het Europese voetbal die een andere locatie moest zoeken. Eerder werden de duels tussen RB Leipzig en Liverpool en tussen Borussia Mönchengaldbach en Manchester City verplaatst naar Boedapest.

Ook in de Europa League werden al twee duels verplaatst. Real Sociedad speelt zijn thuiswedstrijd tegen Manchester United in Turijn. Het Noorse Molde speelt tegen Hoffenheim in het Spaanse Villarreal.