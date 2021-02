Sneijder wil één euro betalen voor FC Den Bosch, maar zet onderhandelingen stil

Via het Brabants Dagblad kwam naar buiten dat Sneijder en Dollevoet de club voor een symbolisch bedrag van één euro willen overnemen, mits de club schuldenvrij is. Daarmee wordt het overnameplan volgens de potentiële investeerders volledig uit de context getrokken.

"Wat de reden is dat zich ineens meerdere investeerders aandienen, weet ik ook niet. Maar voor ons is wel duidelijk dat het plan dat wij met FC Den Bosch voor ogen hebben zich onderscheidt van alle andere. Wij willen namelijk de club de club laten, vooral dat is het belangrijkste."

Man van de catering

Dollevoet is al jaren kind aan huis bij de Brabantse club, waar hij met zijn bedrijf onder meer de catering verzorgt. Lijdzaam heeft hij moeten toezien hoe de club, in 2005 voor het laatst actief in de eredivisie, is afgezakt naar de voorlaatste plek in de eerste divisie.