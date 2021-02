Vlaar zet per direct punt achter loopbaan

Het duel met Dynamo Kiev op 15 september 2020 was zijn laatste in het betaald voetbal.

Afgelopen zomer verlengde Vlaar zijn contract met één seizoen. In het huidige seizoen kwam hij echter tot maar twee officiële wedstrijden, allebei in Champions League-voorrondes.

Ron Vlaar zet per direct een punt achter zijn loopbaan. Door aanhoudende fysieke klachten ziet de 35-jarige Hensbroeker zich genoodzaakt te stoppen. In oktober vorig jaar werd Vlaar aan zijn knie geopereerd. Hij blijft wel aan AZ verbonden: gesprekken over een nieuwe rol zijn al gaande.

De centrale verdediger speelde 32 interlands voor het Nederlands elftal. Hij was tijdens het WK van 2014 in Brazilië een van de steunpilaren van Oranje, dat onder bondscoach Louis van Gaal als derde eindigde. Vlaar miste in de verloren halve finale tegen Argentinië een strafschop.

'Meer berusting'

De verdediger kreeg de laatste maanden steeds meer het gevoel dat het hem dit keer niet meer zou lukken om nog fit terug te komen. "Ik voelde het wel een beetje aankomen", laat hij in een eerste reactie weten. "Het is nu ook meer berusting dan een enorme teleurstelling. Het is wel balen dat het zo afloopt."

"Maar uiteindelijk moet ik mijn gezondheid respecteren", zegt Vlaar. "Er is ook een leven na het voetbal. Ik hoef nu niet meer. De keuze is nu voor me gemaakt. Het voelt als opluchting. Ik realiseer dat ik mijn lichaam niet meer hoef te kwellen of af te knijpen. Want dat is mijn definitie van topsport. Dat kan nu van me afvallen. Die drang hoef ik niet meer te hebben. Dat geeft wel een ontspannen gevoel."