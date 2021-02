100 miljoen dollar aan cryptomunten gestolen van beroemdheden

In een groot internationaal politieonderzoek (onder meer door de Europese politiedienst Europol) zijn acht hackers aangehouden. Zij worden verdacht van het stelen van 100 miljoen dollar (82,5 miljoen euro) aan cryptomunten.

Waar de verdachten zijn aangehouden en in welke landen ze slachtoffers hebben gemaakt, is niet duidelijk. Eerder werden al twee verdachten aangehouden in België en Malta.

De hackers kregen toegang tot de mobiele telefoons van duizenden slachtoffers. Dat deden ze door gebruik te maken van sim-swapping. Daarbij wordt een telefoonnummer overgezet naar een andere simkaart waardoor criminelen de mobiele telefoon over kunnen nemen.

"De criminele organisatie had het afgelopen jaar toegang tot de accounts van duizenden mensen. Onder hen waren ook bekende influencers, topsporters, muzikanten en hun families", zegt Europol. De slachtoffers kwamen voornamelijk uit de Verenigde Staten.

De arrestaties vonden plaats in samenwerking met de politie in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, België, Malta en Canada.