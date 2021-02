Excuses Von der Leyen in Europees Parlement voor vaccinbeleid

"We hebben onderschat wat er allemaal komt kijken bij de massale productie van vaccins." Commissievoorzitter Ursula von der Leyen ging vanochtend tijdens een debat in het Europees Parlement door het stof. Ze maakte excuses voor het vaccinbeleid. "We waren te zelfverzekerd. De productie was veel ingewikkelder dan we hadden gedacht."

De erkenning van de fouten komt na bijna twee weken van politieke verwijten in Brussel naar aanleiding van de achterblijvende levering van vaccins door AstraZeneca. De Europese Commissie besloot om grondig te controleren of er geen vaccins van de farmaceut werden uitgevoerd naar het Verenigd Koninkrijk. Ook een noodartikel, om te kunnen vaststellen wat er richting Noord-Ierland werd verscheept, werd in werking gesteld.

Dit leidde tot veel ophef. De Britten waren boos, omdat de EU opeens toch een grens instelde. En ook elders in Europa was er veel kritiek dat juist de Europese Unie, die tijdens de onderhandelingen over de brexit altijd had gezegd nooit een grens te willen tussen de twee Ierlanden, nu opeens wel een grens instelde. De fout werd binnen enkele uren hersteld, maar het kwaad was geschied.

Vergissingen

"Er zijn vergissingen gemaakt als het gaat over Ierland. Dat betreur ik ten zeerste", aldus Von der Leyen. "Ik beloof Ierland en de rest van Europa dat we de vrede zullen bewaren."

De excuses van Von der Leyen kwamen er nadat partijgenoten op een knieval hadden aangedrongen. De christendemocratische fractievoorzitter Manfred Weber zei dat de EU de waarheid moet vertellen en moet erkennen dat er fouten zijn gemaakt.

Verder wil het Europees Parlement dat er meer geld wordt uitgetrokken om de productiecapaciteit bij de farmaceutische bedrijven te verhogen. De christendemocraten denken aan een bedrag van tien miljard euro. Volgens Von der Leyen moet alles op alles worden gezet om de capaciteit te verhogen. "Alleen door snel meer vaccins te produceren, kunnen we het virus met al z'n mutaties een halt toeroepen."

Verantwoordelijkheid nemen

Kritiek kwam er vooral uit de fractie van de ECR (conservatieven en hervormers), waarbij onder meer de Vlaamse Nationalisten (N-VA) en de fractie Ja'21 zijn aangesloten. Geert Bourgeois (N-VA), oud-premier van Vlaanderen, ergerde zich aan de gebrekkige informatie. "Ik heb in heel wat parlementen gezeten, maar heb nog nooit zo weinig antwoord op vragen gehad." Ook Derk-Jan Eppink (Ja'21) was ontevreden. "U bent politiek verantwoordelijk. Maar u neemt geen verantwoordelijkheid en geeft anderen de schuld. Treed af is mijn oproep."

Of Von der Leyen dat gehoord heeft is de vraag, want nadat ze haar excuses had gemaakt verdween ze snel uit de vergaderzaal en liet het debat over aan eurocommissaris Kyriakides.