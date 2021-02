Vorig jaar minder verkeersboetes door corona

Er zijn vorig jaar bijna 7,8 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd. Dat zijn er minder dan een jaar eerder, toen er 8,4 miljoen boetes werden opgelegd. De daling is te danken aan corona.

Het aantal boetes voor het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer is wel flink gestegen: van 121.364 in 2019 naar 168.034 in 2020. Dat komt doordat de wet halverwege 2019 is aangescherpt. Er zijn sindsdien veel boetes uitgedeeld voor het telefoongebruik op de fiets.

De meeste verkeersboetes zijn opgelegd voor te hard rijden: 6,4 miljoen.

De daling van het totale aantal verkeersboetes komt vooral doordat er vorig jaar, vanwege corona, gemiddeld minder verkeer op de weg was.