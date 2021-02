Stuk beton raakt los in parkeergarage Eindhoven Airport

De parkeergarage P1 van Eindhoven Airport is vanochtend afgesloten nadat er een stuk beton naar beneden was gevallen. Het gaat om dezelfde parkeergarage die in 2017 voor een deel instortte.

"Dit stuk beton van een halve vierkante meter lijkt uit de verdiepingsvloer tussen de begane grond en de eerste verdieping te komen. De parkeergarage is uit voorzorg gesloten", zegt een woordvoerder van Eindhoven Airport. "De inspectie gaat nu uitzoeken wat de oorzaak is. Het is aannemelijk dat het door de vorst komt, maar dat moet bevestigd worden."

Naar alle verwachting is de parkeergarage in de loop van de ochtend weer open. Er ontstond geen overlast omdat er geen vluchten vanaf het vliegveld vertrekken en er dus ook geen auto's in de garage staan. "Er was ook niemand aanwezig in de garage toen het stuk naar beneden viel."

Ingestort door constructiefout

In 2017 stortte een deel van de nieuwe parkeergarage in vanwege constructiefouten. Volgens de woordvoerder is dit stuk uit een andere deel van diezelfde garage gevallen. Er vielen destijds geen gewonden.

De garage bezweek door een technische fout in vloerplaten, in combinatie met de krachten die daarop kwamen te staan. Alle gemeenten moesten daarna van het ministerie onderzoeken of er gebouwen waren met dezelfde constructie.

Hoe het fout kon gaan, zie je in deze animatie: