Zes Nederlanders op limietenjacht bij Hamburgse marathon in april

De marathon in de Duitse havenstad is een initiatief om Europese atleten een kans te geven om de olympische limiet voor Tokio te lopen. Dat moet gebeuren op een volledig afgesloten parcours van zo'n 10.5 kilometer.

Bij de vrouwen is Andrea Deelstra al gekwalificeerd voor Tokio. Jill Holterman kan in Hamburg de tweede Nederlandse deelneemster worden in Japan.

De vrouwen lopen hun marathon in Sapporo op zaterdag 7 augustus, de mannen een dag later. Vanwege de verwachte weersomstandigheden wordt de olympische marathon niet in Tokio, maar in Sapporo gelopen.