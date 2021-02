Teamgenoten slaan Ajacied Gravenberch niet meer over: 'Ben nu belangrijker'

In de kwartfinales van de KNVB-beker wordt vanavond een absolute topwedstrijd gespeeld: Ajax-PSV. Na een roerige week moet Ajax het sowieso stellen zonder doelman André Onana. Voor dit duel komt daar nog een domper bij: Ryan Gravenberch is geschorst.

De middenvelder is op zijn achttiende uitgeroeid tot een onbetwistbare basisspeler. Een jaar geleden sprak hij nog over zijn dromen.

Het Nederlands elftal verheugde zich nog op het EK, dat een paar maanden later zou worden gespeeld. De eredivisie maakte zich op voor een spannende titelstrijd tussen Ajax en AZ, die elkaar op de ranglijst maar drie punten ontliepen.

En de naam Ryan Gravenberch deed bij veel voetballiefhebbers in Nederland nog nauwelijks een belletje rinkelen.

Dat was geen wonder. De op dat moment 17-jarige middenvelder was nog geen vaste waarde bij Ajax, laat staan dat hij op de radar stond bij toenmalig Oranje-bondscoach Ronald Koeman. Dus toen NOS-verslaggever Matthijs Weststrate langskwam voor een reportage, ging het met Gravenberch vooral over zijn dromen voor de (verre) toekomst.

'Krijg nu gewoon de bal'

Inmiddels, twaalf maanden later, is een deel van die dromen al uitgekomen. Gravenberch heeft zich razendsnel ontwikkeld. Hij is niet meer weg te denken uit het basiselftal van Ajax en heeft zijn eerste trainingskamp bij het Nederlands elftal al achter de rug.

Er is in het afgelopen jaar dus een hoop gebeurd. Aan één ding is echter niets veranderd: het nuchtere karakter van de geboren Amsterdammer. "Ik denk dat ik het wel goed heb gedaan", zegt hij over zijn pijlsnelle ontwikkeling. "Ik heb er hard voor getraind en dat is goed uitgepakt."

Bekijk hieronder de reportage uit februari 2020, waarin Ryan Gravenberch met zijn oudere broer Danzell, die nu voor Sparta speelt, filosofeert over zijn voetbaldromen.