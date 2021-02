Wawrinka ondanks matchpoints al klaar in Melbourne, Djokovic wel door

Stan Wawrinka is op dramatische wijze uitgeschakeld op de Australian Open. De winnaar van 2014 ging in de tweede ronde in vijf sets onderuit tegen de Hongaar Martin Fucsovics: 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (9).

Wawrinka, die vorig jaar nog de finale haalde in Melbourne, kreeg nog wel drie wedstrijdpunten, maar boog na een ruim vier uur durende partij met steeds wisselende kansen uiteindelijk toch het hoofd.

De Zwitser kwam in de vijfde zet terug van 3-5 en knokte zich in de tiebreak naar een 9-6 voorsprong. Ondanks al zijn ervaring sloeg de twijfel daarna toe bij de 35-jarige Wawrinka, die veel te voorzichtig ging spelen.

Fucsovics (ATP-55) bleef erin geloven, liet Wawrinka de fouten maken en won zo zijn tweede vijfsetter op rij. "Ik kan niet meer, het was vandaag ontzettend warm", aldus de Hongaar, die al meer dan acht uur op de baan heeft gestaan.