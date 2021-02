WK zonder vlag en volkslied: 'Iedereen weet heel goed uit welk land we komen'

Het internationale antidopingagentschap WADA heeft Rusland, als land, tot december 2022 uitgesloten van internationale sportevenementen. In Moskouse dopinglaboratoria werd stelselmatig geknoeid met testresultaten, e-mails werden verwijderd of vervalst en onderzoeken tegengewerkt, stelde het WADA.

Zoals op de foto zal schaatsster Natalja Voronina een nieuwe wereldtitel niet kunnen vieren, een ereronde met de Russische vlag zit er niet in. Ook het Russische volkslied wordt niet gespeeld in Thialf. Toch zijn de Russische schaatsers er 'gewoon' bij komend weekeinde bij de WK afstanden.

De meeste Russen die zich in Heerenveen voorbereiden op de WK afstanden reageren gelaten op de situatie. "Het is nu eenmaal zo", vat Angelina Golikova, op de 500 meter concurrente van Femke Kok, de mening van de meesten samen.

"Ze mogen niet te zien zijn op kleding en nergens anders in de hal of andere faciliteiten voor WK-deelnemers." Ook speakers mogen de naam van het land niet in de mond nemen en op startlijsten en uitslagen is 'Rusland' niet terug te vinden.

Sprintster Olga Fatkoelina, een jaar geleden winnaar van WK-brons op de 500 meter, heeft meer moeite met de uitsluiting. "Ik voel dat het me raakt. Op het EK zong ik het volkslied mee in tranen, ik besefte dat het de laatste keer was."

Natalja Voronina, wereldrecordhouder op de vijf kilometer, is inmiddels gewend aan de situatie. Zij won onder neutrale vlag op de Spelen van Pyeongchang olympisch brons. "We rijden zonder vlag, maar iedereen weet heel goed uit welk land we komen."

"In november hebben ze het ons verteld. Ik was er dus geestelijk op voorbereid, maar ik voelde dat het vernederend en onplezierig was."

"Daardoor was ik somber en had ik geen zin om te trainen, de motivatie was weg. Daarna werd ik ziek en als ik goed naar mezelf kijk, denk ik dat dat wel verband houdt met elkaar. Lichaam en geest zijn toch verbonden.

'Alsof je op een gokautomaat speelt'

Fatkoelina ontbrak drie jaar geleden op de Spelen en heeft weinig hoop dat ze er over een jaar in Peking wel bij is."De kans dat ik naar de Spelen ga, is nul procent. Het is een grote loterij, alsof je op een gokautomaat speelt. Je weet niet of je wint of niet."

"Toen ik voor Sotsji aan het trainen was, voelde het als één groot feest. Het was het mooiste wat ik had. Nu zien de Olympische Spelen er anders uit, zo is er niks meer aan om daar te rijden."

'Ik moet gewoon mijn werk doen'

Ook Pavel Koelizjnikov miste de Spelen van Pyeongchang, hij reageert koel als het onderwerp ter sprake komt. "Ik lig er niet wakker van. Je doet er niks aan, alles wat ik zeg, verandert de zaak niet. Ik moet gewoon mijn werk doen."