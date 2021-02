Serena Williams dendert door en ziet belangrijke uitdagers sneuvelen

Serena Williams heeft zich zonder moeite geplaatst voor de derde ronde op de Australian Open. Met Bianca Andreescu en Petra Kvitova ziet ze bovendien twee toptienspelers sneuvelen, waardoor de kansen op haar eerste grandslamsucces in vier jaar weer wat toenemen.

Ook haar oudere zus Venus Williams, die maar één game won van Sara Errani, kan ze niet meer tegenkomen.

Na 69 minuten was de jongste Williams (39) al klaar met Nina Stojanovic (6-0, 6-3), nummer 99 van de wereld. De als tiende geplaatste Williams probeert al sinds 2017 het record van Margaret Court te evenaren, die 24 grandslamtoernooien won in haar carrière.

Met Anastasia Potapova treft Williams in de derde ronde een speelster die buiten de tophonderd staat, voordat met waarschijnlijk Aryna Sabalenka (die in de zestiende finales Ann Li treft) de eerste grote klus wacht.

Offday

Voor een van de vier spelers die haar sindsdien in de finale van een grand slam van dat eerdergenoemde record hield, viel het doek. Bianca Andreescu, tegenstander van Williams tijdens de eindstrijd van de US Open in 2019, verloor van Hsieh Su-Wei (3-6, 2-6). Andreescu speelde tot deze week ruim een jaar niet vanwege knieproblemen.

Verrassender was de aftocht van Kvitova tegen de Roemeense Sorana Cirstea (4-6, 6-1, 1-6). De voormalig nummer twee van de wereld, in Melbourne als negende geplaatst, is met haar harde slagen altijd een gevreesde tegenstander. Bij een offday is de Tsjechische echter heel kwetsbaar. Zo ook vandaag, getuige haar 44 onnodige fouten.