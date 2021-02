Grote reorganisatie bij Heineken: 8000 banen verdwijnen

Heineken schrapt de komende jaren wereldwijd 8000 banen om kosten te besparen. Dat komt neer op ongeveer tien procent van het personeel. In totaal werken er zo'n 85.000 mensen bij het bedrijf. Hoeveel banen er in Nederland verdwijnen, is niet bekend.

De brouwer wordt hard geraakt door de pandemie, meldt het bedrijf bij de bekendmaking van de jaarcijfers.

Doordat wereldwijd horecagelegenheden werden gesloten en er vanwege corona soms zelfs een totaalverbod op alcohol was, zoals in Mexico en Zuid-Afrika, verkocht Heineken 8 procent minder bier. De omzet daalde met ongeveer een zesde tot 23,8 miljard euro.

Efficiënter produceren

Het schrappen van banen moet de kosten met zo'n 350 miljoen euro per jaar drukken. Verder wil Heineken tot 2023 zo'n twee miljard euro besparen door efficiënter te gaan produceren.

In oktober werd al bekend dat er vanwege de pandemie in de personeelskosten zou worden gesneden.