Winkels gaan open voor afhaal • Slechte cijfers Heineken en ABN Amro

ABN Amro heeft afgelopen jaar voor het eerst in tien jaar verlies geleden. Dat komt vooral door de economische gevolgen van de coronacrisis en door de lage rente. Het verlies bedroeg 45 miljoen euro, waar er vorig jaar nog een winst van ruim 2 miljard werd geboekt.

Ook Heineken heeft zijn jaarcijfers gepresenteerd. Doordat wereldwijd horecagelegenheden werden gesloten en er vanwege corona soms zelfs een totaalverbod op alcohol was, zoals in Mexico en Zuid-Afrika, verkocht de brouwer 8 procent minder bier. De operationele winst nam met bijna driekwart af en kwam uit op 778 miljoen euro. Afschrijvingen op merken en bezittingen en een reservering voor een reorganisatie resulteerde uiteindelijk in een nettoverlies van 204 miljoen, waar een jaar eerder nog 2,2 miljard euro winst was gemaakt.

Om kosten te besparen gaat de Amsterdamse bierbrouwer het komende jaar wereldwijd 8000 van de ongeveer 85.000 banen schrappen. In oktober werd al bekendgemaakt dat er banen zouden verdwijnen op het hoofdkantoor.