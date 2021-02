Israël lijkt vaccinatiesucces te zien • Bekende ouderen 'stropen hun mouw op'

Britten moeten nog geen vakantie boeken in het binnen- of buitenland. Dat is de boodschap van de Britse minister van Transport, Grant Shapps. Pas als er meer duidelijk is over het succes van het vaccinatieprogramma in het land kunnen weer vakanties worden geboekt, vindt hij.

"Boek alstublieft niet alvast vakanties zolang we nog niet de weg uit de lockdown weten", zei hij in gesprek met BBC Radio 4. Hij wees er ook op dat het met de huidige maatregelen niet is toegestaan om op vakantie te gaan. Gisteren werden in het land nog nieuwe maatregelen aangekondigd, waarmee reizigers die liegen over waar ze zijn geweest hoge boetes en een gevangenisstraf tot 10 jaar kunnen krijgen.

De branchevereniging voor reisorganisaties (ABTA) zegt in reactie op de opmerkingen van Shapps dat er wel degelijk gewoon zomervakanties geboekt kunnen worden, omdat het mogelijk is om geld terug te krijgen bij sommige reizen als er van de zomer een reisverbod geldt. Ook zijn reisbureaus volgens de branchevereniging flexibel in verband met de onzekerheid door de pandemie.

De Britten hebben op dit moment 12,6 mensen een vaccindosis gegeven. De regering zegt meer te willen weten over het effect daarvan op de verspreiding van het virus voordat er beslissingen worden genomen over versoepelingen van de maatregelen. Op 22 februari houdt premier Johnson naar verwachting een persconferentie waarin hij plannen presenteert voor versoepelingen.