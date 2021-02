Grootschalig testen begonnen in Dronten • Bekende ouderen 'stropen hun mouw op'

Het Zuyderland-ziekenhuis in Zuid-Limburg heeft mensen op Facebook opgeroepen om "te stoppen met nare berichten de wereld in te helpen waarin wordt geschreven dat er over patiëntenaantallen wordt gelogen". Aanleiding is een bericht op het sociale medium dat honderden keren is gedeeld en waarin wordt gesuggereerd dat het heel rustig is in het ziekenhuis.

"Het vormt een belediging voor ons hardwerkende personeel", zegt het Zuyderland. "Iedereen binnen Zuyderland doet ontzettend zijn best om de drukte - die wel degelijk aan de orde van de dag is - het hoofd te kunnen bieden. Stop dus alsjeblieft met onze IC te bellen met de vraag of daar echt patiënten liggen en stop met onze telefonisten te 'ondervragen' terwijl er patiënten in de wacht staan."