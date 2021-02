ABN Amro lijdt voor het eerst in 10 jaar verlies; negatieve rente geen taboe meer

ABN Amro heeft afgelopen jaar voor het eerst in tien jaar verlies geleden. Dat komt vooral door de economische gevolgen van de coronacrisis en door de lage rente. De bank moest ook veel geld reserveren voor leningen die mogelijk niet meer worden terugbetaald.

Het verlies bedroeg 45 miljoen euro, waar er vorig jaar nog een winst van ruim 2 miljard werd geboekt. Topman Robert Swaak is ondanks het verlies tevreden, omdat in de laatste drie maanden van het jaar winst werd gemaakt. Hij spreekt van een solide resultaat onder uitdagende omstandigheden.

De laatste keer dat ABN verlies leed was in 2010. Toen ging het om 414 miljoen euro. De bank, tijdens de financiële crisis van 2008 genationaliseerd door de Nederlandse overheid, had destijds te maken met veel extra kosten vanwege de integratie van Fortis Bank Nederland.

Negatieve rente

De extreem lage rente snijdt in de resultaten van de bank. Eind 2019 zei de vorige topman van ABN Amro dat het gros van de klanten niet te maken zal krijgen met negatieve rente op zijn spaargeld. "95 procent van onze klanten gaan we de komende jaren niet lastigvallen met een negatieve rente", zei toenmalig topman Kees van Dijkhuizen.

"Toen waren de omstandigheden echt anders dan vandaag . Inmiddels zijn we begonnen met het rekenen van negatieve rente en we zullen iedere keer een afweging moeten maken", zegt bestuursvoorzitter Robert Swaak. "De omstandigheden zijn behoorlijk veranderd en daar moet je als bank rekening mee houden. Klanten houden daar nu al rekening mee. Negatieve rente is niet meer nieuw, het is helaas onderdeel van een laag-rente-klimaat."

Nu geldt die negatieve rente voor bedragen boven de 500.000 euro.

Stroppenpot

De bank heeft in 2020 voor in totaal 2,3 miljard euro opzij gezet om kredietverliezen en wanbetalingen op te vangen, bijna drie keer zoveel als in 2019. Toch is het minder erg dan eerder verwacht. De bulk van de reserves werd in het begin van de coronacrisis genomen, in het derde en vierde kwartaal kwam er 490 miljoen euro bij. Volgens de bank bleek de Nederlandse economie en de huizenmarkt veerkrachtiger dan gevreesd en zijn de steunmaatregelen van de overheid effectief.

De bank merkt dat nog niet veel klanten in acute problemen zijn gekomen en daarom is het op de afdeling bijzonder beheer, waar de probleemgevallen terechtkomen, nog niet heel druk. "We merken een toename van drukte maar niet in de grote aantallen zoals je zou verwachten. Dat heeft te maken met de steunmaatregelen van de overheid."

Voor dit jaar verwacht de bank een stijgende lijn in de resultaten. "Er is een vaccin en we zijn allemaal toe aan het effect van dat vaccin", zegt Swaak. "We houden er rekening mee dat we de tweede helft van 2021 weer groei van de economie gaan zien."