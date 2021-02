ABN Amro lijdt voor het eerst in 10 jaar verlies door corona en lage rente

ABN Amro heeft afgelopen jaar voor het eerst in tien jaar verlies geleden. Dat komt vooral door de economische gevolgen van de coronacrisis en door de lage rente. De bank moest ook veel geld reserveren voor leningen die mogelijk niet meer worden terugbetaald.

Het verlies bedroeg 45 miljoen euro, waar er vorig jaar nog een winst van ruim 2 miljard werd geboekt. Topman Robert Swaak is ondanks het verlies tevreden. Hij spreekt van een solide resultaat onder uitdagende omstandigheden.

De laatste keer dat ABN verlies leed was in 2010. Toen ging het om 414 miljoen euro. De bank, tijdens de financiële crisis van 2008 genationaliseerd door de Nederlandse overheid, had destijds te maken met veel extra kosten vanwege de integratie van Fortis Bank Nederland.

Voor dit jaar verwacht de bank een stijgende lijn. "We verwachten dat de uitrol van het vaccinatieprogramma een flinke versoepeling van de coronamaatregelen in het tweede kwartaal van 2021 mogelijk zal maken, met als gevolg een sterke opleving van de economie in de tweede helft van het jaar", zegt Swaak in een persbericht. De Nederlandse economie en de huizenmarkt blijven volgens hem "veerkrachtig".