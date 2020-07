Otter over drama Van Ruijven: 'Te kort geleefd, maar gedaan wat ze wilde doen'

"Het wordt bewolkt, bewolkter en uiteindelijk is het git-, gitzwart geworden. Er is geen lichtstraal meer doorheen gekomen. Een nachtmerrie", zo verwoordt bondscoach Jeroen Otter het verlies van shorttrackster Lara van Ruijven.

Als de ploeg weer in Nederland is, willen ze voorlopig geen media-aandacht. "Ik hoop dat iedereen de ruimte krijgt om dit te verwerken", aldus Otter.

"We mochten blijven, niemand stuurde ons daar weg. Uiteindelijk vertrokken we geloof ik om 21.00 uur. Ik heb nog een filmpje opgenomen voor de atleten die niet mee gingen. Om te tonen dat het helemaal niet zo erg leek. Zaterdagnacht kreeg ik een bericht van haar, dat ik pas zondagochtend om 6.00 uur zag. Of ik al sliep. Ze was op zoek naar contact. Lag daar maar in haar eentje. Die zondag is ze diep in de nacht geopereerd en niet meer wakker geworden."

Otter blikt terug op onwerkelijke weken, waarin de situatie van Van Ruijven alsmaar verslechterde. "Vorige week vrijdagavond ben ik met een collega bij haar langs geweest. We waren op de brommer, konden het ziekenhuis eerst niet vinden. Lara lag op een geïsoleerde afdeling. Ze zag ons en vrolijkte helemaal op. Ik had een zakje drop voor haar meegenomen. Neem er nou gewoon maar één, zei ik. Ze had de hele dag niet gegeten."

Otter wordt emotioneel als hij aan het beeld van Van Ruijven in een ziekenhuisbed denkt. "Daar ligt een 27-jarige vrouw, in de kracht van haar leven. Ze heeft zo hard moeten werken om op dat niveau te komen. Het ging niet van een leien dakje. Ze had geen enkele tatoeage, maar er stond bij wijze van spreken wel positivisme op haar voorhoofd. En dan ligt ze daar. Ik ben ook vader. Moet je je voorstellen dat je dochter daar ligt. Dat is vreselijk."

Op de dag van haar overlijden heeft Otter met Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries nog afscheid kunnen nemen. "We kregen de gelegenheid om aan haar bed te staan. Rianne had het grandioze idee om iedereen iets in te laten spreken, zodat we dat aan Lara konden laten horen. Dat was mooi. Dan hoop je dat er nog iets van over is gekomen."

Schop onder de kont

"Lara was zo'n bescheiden meisje. Ik heb haar een aantal keren een schop onder de kont moeten geven om meer centraal te staan. Ze vond het eigenlijk zielig dat ze een ander zou verslaan. Ze heeft haar hart gevolgd door voor topsport te kiezen. Haar leven was veel te kort, maar ze heeft in ieder geval kunnen doen wat ze heel graag wilde doen."