Wekdienst 10/2: Niet-essentiële winkels open voor afhalen • Kort geding PvdD

We beginnen met het weer. Het wordt een vriendelijke maar koude winterdag, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Daarbij ligt de middagtemperatuur tussen de -1 graden op de Wadden tot -4 in Limburg. De komende dagen is er veel ruimte voor de zon en tijdens de nachten komt strenge vorst voor.

Wat heb je gemist?

De documentaire Framing Britney Spears heeft in de Verenigde Staten stof doen opwaaien. In de documentaire is er flinke kritiek op de manier waarop de zangeres op jonge leeftijd in de media werd behandeld.

In de documentaire wordt ter illustratie onder andere een fragment met Ivo Niehe getoond. Spears was destijds als 17-jarige te gast in de TROS TV Show en werd door Niehe aangesproken op haar borsten. Die waren volgens sommige roddelbladen door middel van plastische chirurgie vergroot.

Volgens de presentator, die reageert in het AD, is het fragment van het interview zonder context in Framing Britney Spears te zien. "Dus werd alleen die ene vraag gebruikt, nota bene met grote ironie gesteld omdat we het er juist niet over wilden hebben. Maar die stijlvorm van ironie is in de VS blijkbaar minder bekend. De sfeer na afloop van het interview was goed, het management was meer dan tevreden."