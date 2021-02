Nederlandse basketballer verhuist na racisme: 'Banden lek, ruiten ingeslagen'

Hij was pas net in zijn nieuwe appartement in Glasgow getrokken, toen hij alweer moest verhuizen. Basketballer Julius van Sauers kreeg te maken met klagende buren, die steeds verder gingen. Racistische uitingen, lek gestoken banden en ingeslagen autoruiten waren de druppel.

De 25-jarige Van Sauers is sinds september speler van Glasgow Rocks, uitkomend in de British Basketball League. Samen met twee Fransen, die ook nieuw waren bij de club, kreeg hij een appartement toegewezen van de club. "Top natuurlijk!"

De blijdschap maakte echter al snel plaats voor frustratie. "De onderburen hadden last van geluidshinder, dus de buurman belde aan met de vraag of het wat minder kon", legt Van Sauers uit. "Dat snapten we. Maar in het vervolg belde hij direct de politie, terwijl wij gewoon thuis tv zaten te kijken."

In een uiterste poging weer in contact te komen met de buren, deden de drie basketballers een briefje door de deur. "We schreven dat hij gewoon kon aankloppen als hij overlast ervaarde, maar zelfs op straat keek hij ons niet meer aan."

Lekke banden

De situatie ging van kwaad tot erger. Steeds meer buren gingen klagen, onder andere over de auto's van Van Sauers, Marc Kwedi en David Mpondo die in de weg zouden staan. "Onze auto's hadden wel verdacht vaak een lekke band in die periode, maar we konden niet bewijzen dat ze ook echt lek gestoken waren."