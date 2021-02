Nederlandse inzending Buladó dingt niet mee naar Oscar

Baludó, de Nederlandse inzending voor de Oscars, heeft de shortlist in de categorie Internationale Film niet gehaald. De film staat niet op de lijst die de organisatie van de Academy Awards heeft gepubliceerd.

De film van regisseur Eché Janga, met onder anderen Everon Jackson Hooi, Tiara Richards en Felix de Rooy, werd geselecteerd uit dertien Nederlandse aanmeldingen.

De film ging in september in première op het Nederlands Film Festival. Daar won Baludó een Gouden Kalf voor beste film. Het is een familiedrama dat zich afspeelt op Curaçao en gaat over thema's als afscheid en rouwverwerking, realisme en mystiek. Alle acteurs in de film hebben Antilliaanse roots.

Tijdens het Nederlands Film Festival spraken we onder andere met regisseur Eché Janga: