Britney Spears-docu lokt reactie uit van Ivo Niehe

De documentaire Framing Britney Spears heeft in de Verenigde Staten stof doen opwaaien. In de documentaire is er flinke kritiek op de manier waarop de zangeres op jonge leeftijd in de media werd behandeld. Als gevolg daarvan spreken fans en beroemdheden zich voor Spears uit. Door de onlangs verschenen film kreeg Ivo Niehe op sociale media veel kritiek.

Een protestbeweging is zelfs nieuw leven ingeblazen: #Freebritney, klinkt het op sociale media. Aanleiding voor die hashtag is dat Spears al sinds 2008 onder curatele staat van haar vader Jamie. De rechter besloot dat de popster niet meer voor zichzelf kon zorgen na een publieke mentale zenuwinzinking. Ze schoor in de periode onder andere haar hoofd kaal en werd constant achtervolgd door de roddelpers. Uiteindelijk werd ze opgenomen in een psychiatrische kliniek.

Sindsdien gaat het beter met haar en heeft ze haar carrière weer opgepakt, maar haar vader is nog steeds haar bewindvoerder. Hij is aangewezen om voor haar te zorgen, omdat ze daar volgens een rechter zelf niet toe in staat is. James Spears kreeg zeggenschap over bijna alles wat van Britney is. Die regeling krijgt nu veel kritiek: hoe kan het dat een vrouw van bijna 40 jaar oud nog steeds onder dwangvoogdij van haar vader valt? Spears heeft dit de afgelopen jaren meerdere keren zonder succes aangevochten.

Framing Britney Spears, een productie van The New York Times, stelt dat Spears een slachtoffer is van een mannenwereld die misbruik van haar maakt. Ze kwam door de jaren heen steeds meer in het nauw door het beeld dat in de media van haar werd geschetst.

Ivo Niehe onder vuur

In de documentaire komt als illustratie onder andere een fragment voor met Ivo Niehe. Spears was destijds als 17-jarige te gast in de TROS TV Show en werd door Niehe aangesproken op haar borsten. Die waren volgens sommige roddelbladen door middel van plastische chirurgie vergroot.

Bekijk hier het fragment dat door een Amerikaanse journalist op Twitter gedeeld werd: