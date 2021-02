Code geel in heel het land en een waarschuwing: 'Oppassen met natuurijs'

Ook vannacht en in de ochtend is er weer kans op gladheid. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor het hele land. Er is aanhoudend kans op gladheid door sneeuw(resten) en mogelijk ook door bevriezing van smeltwater en natte weggedeelten.

Regionale vervoerders Arriva, Connexxion en Keolis verwachten vandaag, net als gisteren, grotendeels hun normale treindiensten te kunnen rijden. De NS rijdt weer voornamelijk met sprinters en op enkele trajecten ook met intercity's. Vannacht rijden er 'schraaptreinen' over het spoor om de bovenleidingen zoveel mogelijk ijsvrij te houden.

'Niet te snel schaatsen'

Op verschillende plaatsen in ons land ontstaat er al een laag(je) natuurijs, maar Reddingsbrigade Nederland tempert de verwachtingen. De organisatie raadt af om meteen te gaan schaatsen op grote bevroren wateroppervlakken. De organisatie stelt dat het beter is om eerst te schaatsen op een lokale natuurijsbaan, een ondergespoten stuk weiland of een ondiepe sloot.

Volgens de Reddingsbrigade vindt er op veel locaties geen deskundige controle plaats op de kwaliteit van het ijs en ontbreken waarschuwingen voor zwakke plekken en wakken, omdat toertochten vanwege het coronavirus niet mogen doorgaan. "Hierdoor neemt het risico toe om in het ijskoude water te belanden", aldus de Reddingsbrigade.

Uiterwaarden

De Unie van Waterschappen raadt schaatsen in de uiterwaarden van rivieren af. Doordat de waterstanden in het rivierengebied nog zullen dalen, is het ijs er niet betrouwbaar, want dat beweegt mee met het waterpeil in de rivier. Het ijs kan bij de kanten afbreken en dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Waar het kan, proberen de waterschappen mee te werken bij het bevorderen van ijspret. Het verschilt per regio of het veilig genoeg is om het ijs te laten aangroeien. Zo hebben de noordelijke waterschappen hun ijsdraaiboek al in werking gesteld en staan de meeste gemalen uit en zijn sluizen gesloten, zodat er zo min mogelijk stroming is.