Real Madrid pas na rust langs Getafe

Real Madrid heeft in de Spaanse competitie met 2-0 gewonnen van Getafe en daarmee zijn tweede zege op rij geboekt. De laatste keer dat dat lukte, was in december.

De Koninklijke sprankelde nog niet: de eerste helft leverde door een gebrek aan fantasie bij de thuisploeg en de defensieve instelling van Getafe bitter weinig spektakel op.

Na rust kwam Real beter voor de dag. Na een prachtige pass van Marco Asensio stuitte Karim Benzema nog net op de keeper. Even later was het wel raak voor de Fransman, die hard binnenkopte.

Ook na de 1-0 konden de bezoekers geen vuist maken en met een rake inglijder besliste Ferland Mendy, op aangeven van Marcelo, de wedstrijd.