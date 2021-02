Opnieuw succesavond Oranje-atleten, maar Tsegay steelt show met wereldrecord

De Nederlandse atletiekploeg rijgt de successen dit indoorseizoen aaneen en ook bij World Tour-wedstrijden in het Franse Liévin was er weer genoeg te juichen met opnieuw een Nederlands record, diverse EK-limieten en weer winst voor Nadine Visser.

Hét verhaal uit Frankrijk kwam echter uit de slotafstand, de 1.500 meter voor vrouwen. De Ethiopische Gudaf Tsegay snelde daarin naar een ongelooflijke tijd van 3.53,09 en verbrak daarmee het wereldrecord (3.55,17) van Genzebe Dibaba uit 2014.

Foppen zorgt voor tiende Nederlandse record in korte tijd

Mike Foppen was toen ook al in opperbeste stemming, want even daarvoor had hij zich voor de EK indoor gekwalificeerd door op de 3.000 meter een Nederlands record te lopen: 7.42,55. Het oude record (7.44,34) was sinds 2003 in handen van Gert-Jan Liefers.