Franse minister: seks met kind is per definitie verkrachting

De Franse regering gaat harder optreden tegen incest en kindermisbruik. Als een volwassene seks heeft met een minderjarige onder de 15 jaar oud wordt dat per definitie als verkrachting gezien. "Er kan geen sprake meer van zijn dat een dader zegt dat het kind instemde met seks", zei minister van Justitie Éric Dupond-Moretti op de Franse televisie.

Tot nu toe gebeurde dat laatste vaak wel. Daders zeiden bij rechtszaken vaak dat de seks met het kind plaats had met wederzijdse instemming. Vervolgens moest de minderjarige bewijzen dat dat niet zo was, wat juridisch vaak ingewikkeld bleek. Aan die praktijk wil de Franse regering nu dus een einde maken.

Ook zullen daders in de toekomst vaker berecht worden voor seks met kinderen en incest, zelfs als de verjaringstermijn van 30 jaar al is verstreken.

De minister van Justitie heeft tot de maatregelen besloten na drie weken van overleg met verschillende belangenorganisaties. Die pleitten al lange tijd voor strengere wetgeving.

Debat in stroomversnelling

Het debat daarover kwam vorige maand in een stroomversnelling. Toen verscheen een boek waarin de prominente wetenschapper en ex-politicus Olivier Duhamel werd beschuldigd van incest met zijn stiefzoon. Dat zou zijn gebeurd in de jaren 80, toen de jongen 13 was.

Duhamel zelf liet zich niet uit over de aantijgingen, maar legde wel al zijn werkzaamheden neer. Justitie opende een onderzoek naar de beschuldigingen.

#metooinceste

Na de publicatie van dat boek plaatsten vele tienduizenden Fransen hun getuigenissen op sociale media. Met de hashtag #metooinceste vertelden ze dat ook zij het slachtoffer zijn geweest van incest. Volgens een recente opiniepeiling zegt 1 op de 10 Fransen daar als kind mee te maken hebben gehad.

"De Franse samenleving staat op een keerpunt. Sociale media hebben ervoor gezorgd dat mensen zich nu durven uitspreken", zei Dupond-Moretti. "De samenleving heeft ervoor gezorgd dat we nu de wet aanpassen."

De afgelopen weken was er ook veel debat over de verjaringstermijn van 30 jaar. Veel slachtoffers durven zich pas uit te spreken na lange tijd. Daardoor is de kans op vervolging gering. De minister van Justitie wil ook dat aanpakken.

Als een dader straks wordt berecht wegens een geval van kindermisbruik of incest dat niet is verjaard, mogen zaken van andere slachtoffers van dezelfde dader ook mee berecht worden, zelfs als die andere gevallen wel zijn verjaard.