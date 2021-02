Vitesse kan pas in blessuretijd juichen en bereikt halve finales bekertoernooi

Excelsior - de enige ploeg bij de laatste acht die niet in de eredivisie speelt - gaf Vitesse goed tegenstand, al ontsnapte het na veertig seconden wel aan een rode kaart voor Brandon Ormonde-Ottewill na een charge op de enkels van Oussama Tannane.

Het is de zevende keer dat Vitesse bij de laatste vier van de KNVB-beker zit. In 2017 wonnen de Arnhemmers de 'zilveren dennenappel', zoals de trofee ook wel genoemd wordt.

Vitesse heeft zich met een moeizame 1-0 zege bij eerstedivisieclub Excelsior geplaatst voor de halve finales van de KNVB-beker. Loïs Openda maakte ver in blessuretijd de goal van de nummer drie van de eredivisie.

Vitesse kreeg de beste kansen. Armando Broja raakte voor rust de paal en Openda na rust.

Bazoer is ook zichzelf te snel af

Broja leek het duel te beslissen, maar eerst werd een goal afgekeurd omdat de bal niet helemaal stil lag bij de snel genomen vrije trap van Riechedly Bazoer en even later had zijn kopbal de lijn net niet helemaal gepasseerd.

In blessuretijd schoot Openda wel raak.