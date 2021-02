Hoe zet je een president af die geen president meer is?

Op 6 januari zou Biden in het Amerikaanse parlement, het Capitool, officieel goedgekeurd worden als president door leden van het Congres, de Amerikaanse Eerste en Tweede Kamer. Buiten ontstond een demonstratie van Trump-aanhangers die boos waren om de stemfraude, waar op dat moment geen bewijs voor was.

Ook riep hij zijn aanhangers regelmatig op in actie te komen om 'Amerika te redden' en spiegelde hij hen voor dat hun verzet de enige optie was om het land te redden van de ondergang.

Op 3 november waren de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De strijd ging tussen Joe Biden en Donald Trump, die eerste kreeg de meeste stemmen. Maar Donald Trump was het daar absoluut niet mee eens. In speeches op televisie en vooral op zijn Twitteraccount sprak hij van 'gestolen verkiezingen', klaagde hij dat het niet eerlijk gegaan was en beschuldigde hij de andere partij van fraude met het aantal getelde stemmen.

Er zijn een paar dingen heel uniek hieraan. Allereerst het meest logische: Trump is helemaal geen president meer. Dus heel veel valt er niet te ontslaan, want hij is al weg. Trumps advocaten gebruiken dit dan ook als belangrijkste argument: het zou de eerste keer zijn dat een president nog na zijn aftreden straf krijgt en in de grondwet staat helemaal niet dat dat mag, zeggen zij.

Hoe werkt zo'n impeachment?

Stap 1

Om een impeachment te starten moet een meerderheid van de Tweede Kamer van de VS, het Huis van Afgevaardigden, ervan overtuigd zijn dat de president de wet heeft overtreden. Eerder al bleek die meerderheid, de helft van het aantal leden plus één, er te zijn.

Stap 2

Deze week is de Eerste Kamer van de VS, de Senaat, aan de beurt. De hoofdaanklager is degene die Trump ervan beschuldigt dat hij zijn aanhangers tot 'rebellie' zou hebben aangezet en daarom afgezet moet worden. Hij laat de leden van de Senaat komende week veel filmpjes en tweets zien van de oud-president om zijn punt duidelijk te maken. Ook zegt hij filmpjes te hebben van actievoerders tijdens de bestorming en van mensen die inmiddels voor de rellen zijn opgepakt die in de rechtszaal zeggen dat ze het deden 'omdat het moest van de president'.

Daartegenover staan de twee advocaten van Trump. Zij mogen aan de leden van de Senaat vertellen waarom Trump vooral niet afgezet moet worden. Niet alleen gebruiken ze daarvoor het argument dat het helemaal niet zou mogen en kunnen omdat hij al weg is. Ook zeggen ze dat Trump nooit echt tot geweld heeft opgeroepen en dat zijn andere uitspraken vallen onder vrijheid van meningsuiting.

Stap 3

De leden van de Senaat mogen na alles aangehoord te hebben beslissen of Trump echt afgezet wordt of niet, ze stemmen dus voor of tegen impeachment. De kans dat Trump ook echt impeacht wordt is klein. Daarvoor is namelijk geen gewone meerderheid nodig, maar tweederde van de leden moet voor stemmen. De Republikeinen, de partij van Trump, gaan dat waarschijnlijk niet doen.

Extra stap

Toch is Trump daarmee niet van alles af. Om ervoor te zorgen dat hij nooit meer iets in de politiek mag doen, kan een nieuwe stemming worden gevraagd. Om dat voor elkaar te krijgen is alleen een gewone meerderheid nodig en de Democraten hebben die meerderheid op dit moment. Ook is de kans nog steeds groot dat Trump zich voor zijn aandeel in de bestorming van het Capitool voor de rechter moet verantwoorden.