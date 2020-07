Hoge opkomst bij 'ongeldige' voorverkiezingen oppositie in Hongkong

In Hongkong hebben 610.000 mensen gestemd bij onofficiële verkiezingen die waren georganiseerd door de oppositie. Dat is meer dan drie keer zoveel als de organisatoren hadden verwacht, schrijft de lokale krant The South China Morning Post. De hoge opkomst wordt gezien als een protest tegen de nieuwe veiligheidswet die China begin deze maand invoerde.

De oppositie had de stembusgang uitgeschreven om kandidaten te selecteren voor de parlementsverkiezingen later dit jaar. De verkiezing duurt twee dagen, morgen wordt de uitslag verwacht. Naast een selectie om de beste kandidaten te kiezen, dient de verkiezing ook als test: is deze verkiezing van de prodemocratische oppositie strijdig met de nieuwe wet?

Moed

De veiligheidswet ging begin deze maand in en veranderde de speciale status die Hongkong in China genoot. Peking wil met de wet de golf van protesten die de stad sinds vorige zomer overspoelde onder controle krijgen.

Maar het maakt ook mogelijk om opgepakte mensen uit te leveren aan China. De wet richt zich in brede en vage termen tegen "terrorisme" en "separatisme", waardoor niet precies duidelijk is wat wel en niet is toegestaan.

Een Hongkongse minister waarschuwde vooraf dat de voorverkiezingen van de oppositie in strijd zijn met die nieuwe wet. Toch gingen dus honderdduizenden mensen stemmen. "Hiermee zien we de moed van de Hongkongers", zei een organisator.