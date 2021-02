Excelsior en Vitesse begonnen aan eerste kwartfinaleduel KNVB-beker

Het kwik in Rotterdam wijst op dit moment -3 graden aan. Dat is koud, maar ook weer niet extreem koud. Zeker niet voor Excelsior-aanvaller Elías Már Ómarsson, geboren en getogen in IJsland. "Maar ook voor mij is het koud, IJslanders zijn ook mensen."

Excelsior bezet de tiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, Vitesse staat derde in de eredivisie. Een groot niveauverschil, maar volgens Ómarsson is niks onmogelijk. "In voetbal is alles mogelijk", aldus de nummer twee van de topscorerslijst van de eerste divisie. "We doen het niet zo goed in de competitie, maar in de beker zijn we er nog."

