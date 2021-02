KNVB-beker: Excelsior bezwijkt in blessuretijd tegen Vitesse

Vitesse-speler Riechedly Bazoer was blij met de zege op Excelsior in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi. "Zeker als je kijkt naar onze situatie, we hebben de laatste drie wedstrijden niet goed gepresteerd. Ook nu hadden we het in de eerste helft moeilijk, chapeau daarom voor Excelsior. Maar deze overwinning is goed voor het vertrouwen."

Minder gelukkig was Bazoer met de goal van Vitesse die werd afgekeurd omdat de bal bij het nemen van een vrije trap niet stil lag. "Hij rolde echt minimaal door. Weet je hoe vaak dat gebeurt in een wedstrijd? Dan moet bij iedere rollende bal wel fluiten. Ongelooflijk dat de scheidsrechter hem afkeurt. Zijn uitleg was: maar hier komt een goal uit. Tja, ik weet niet wat ik daarmee moet. Ik vond het apart."