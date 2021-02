Sponsors voeren druk op: moet 'vrouwonvriendelijke' baas Spelen het veld ruimen?

Yoshiro Mori - Reuters Connect

Een aantal Japanse sponsors heeft gedreigd het contract met de organisatie van de Olympische Spelen van Tokio te heroverwegen. Grote bedrijven als bierbrouwer Asahi, elektronicaconcern Canon en financiële instelling Mizuho wensen zich niet te identificeren met de voorzitter van het organisatiecomité, Yoshiro Mori. De voormalige minister-president liet zich begin februari tijdens een bijeenkomst laatdunkend uit over vrouwen. Zij zouden in de woorden van de 83-jarige Mori 'te veel en te lang praten'. "Als we het aantal vrouwelijke bestuursleden verhogen, moeten we verzekeren dat de spreektijd ietwat wordt beperkt. Ze hebben moeite met afronden, wat irritant is", aldus de bejaarde preses. Het leed was al geschied, maar Mori bood nog wel zijn excuses aan.

Volgens de krant The Japan Times hebben vertegenwoordigers van de sponsors verklaard dat Mori's uitlatingen 'lijnrecht ingaan tegen de olympische filosofie.' De Japanse firma's, die 2,9 van de 12,7 miljard euro die gemoeid zijn met de organisatie van de 32ste Zomerspelen in het laatje brengen, vinden dat de opvattingen van Mori hun imago schaden. IOC vindt uitlatingen onaanvaardbaar Eerder liet het Internationaal Olympisch Comité in een schriftelijke verklaring al weten de uitlatingen volstrekt onaanvaardbaar te vinden. "Absoluut ongepast, in strijd met de inspanningen van het IOC en de hervormingen op de olympische agenda van 2020', zo viel te lezen in het schrijven. "Als olympische beweging is het onze missie de positie van de vrouw in de sport op alle niveaus te verstevigen." Van het 15-koppige dagelijks bestuur van het IOC is één-derde vrouw. Ook de huidige minister-president van Japan, Yoshide Suga, distantieerde zich openlijk van Mori's uitlatingen: "Dit is niet in het landsbelang.''

