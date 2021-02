Dekker en Geurts na langdurig blessureleed terug in selectie Oranje-vrouwen

Sarina Wiegman heeft de 23-koppige selectie bekendgemaakt voor de komende twee oefeninterlands. De bondscoach kan weer een beroep doen op Anouk Dekker en Loes Geurts, die terugkeren na langdurige blessures.

Dekker, middenveldster van de Franse club HSC Montpellier, kampte lange tijd met een bovenbeenkwetsuur en keepster Geurts, uitkomend voor BK Häcken, moest lang herstellen van een hersenschudding.

Wiegman kan daarentegen niet beschikken over Wolfsburg-speelsters Dominique Janssen en Shanice van de Sanden. Janssen ontbreekt vanwege rugklachten, Van de Sanden is er niet bij omdat ze naar Suriname afreist om afscheid te nemen van haar vader, die afgelopen weekend overleed.

Drieluik op rijafstand

De Oranje-vrouwen staan voor een drieluik met België en Duitsland. "Ik blijf het zeggen en wil het hier nogmaals herhalen: we beseffen goed hoe bevoorrecht we zijn dat we in deze tijden 'gewoon' mogen voetballen", aldus Wiegman.