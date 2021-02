Kamer: huren sociale woningen dit jaar bevriezen

De huren van woningen in de sociale sector, dat zijn huurwoningen van woningcorporaties, moeten dit jaar bevroren worden in verband met de coronacrisis. Dat vindt de Tweede Kamer, die een motie van SP-Kamerlid Beckerman aannam.

De motie kreeg onverwacht steun van de VVD, die bij alle voorgaande voorstellen tegen was. En dat noemt het CDA weer opportunistisch, omdat de VVD een maand voor de verkiezingen "plots" voor stemt.

Ook de huurstijging in de vrije sector moet beperkt blijven tot de inflatie plus een stijging van maximaal 1 procent. De Kamer nam daarvoor de initiatiefwet van PvdA-Kamerlid Nijboer aan. Als de Eerste Kamer ook instemt is de maximale huurstijging in de vrije sector wettelijk vastgelegd.

Huurders van corporatiewoningen kregen in 2020 een huurprijsstijging van gemiddeld 2,7%. De SP wil juist toewerken naar een huurverlaging en pleitte daarom vorig jaar al een bevriezing van de huren.

Maar minister Ollongren van Binnenlandse Zaken was daar tegen. Zij wil dat verhuurders alleen huurders te hulp schieten die echt in financiële problemen komen.

Motie van afkeuring

De discussies hierover vorig jaar in de Eerste Kamer leverden haar een historische motie van afkeuring op van de senatoren. Het kabinet moet nog reageren op de Kamerwens van vandaag.

Overigens hebben verschillende corporaties zelf al besloten de huren vorig jaar en dit jaar niet te verhogen.