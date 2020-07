Verstappen na derde plek GP Steiermark: 'Nog veel werk te verrichten'

"Een podiumplek is mooi, maar er is nog veel werk te verrichten", liet Max Verstappen weten direct na de Grand Prix van Steiermark. De Nederlander lag lang op de tweede plek, maar werd op het laatste moment toch nog ingehaald door Valtteri Bottas. Verstappen finishte als derde.

"Ik pushte zo hard als ik kon, ook toen Bottas me probeerde in te halen. Ik wist dat hij een ronde later sowieso aan me voorbij zou gaan, maar probeerde het hem desondanks zo moeilijk mogelijk te maken", meldde Verstappen op zijn eigen website. "Het was in ieder geval een leuk gevecht, want de rest van de race was vrij saai."

'We zijn te langzaam'

De Nederlandse Red Bull-coureur liet weten alles gegeven te hebben op het Oostenrijkse circuit. "Ik heb het geprobeerd, maar we zijn gewoon wat te langzaam."

"De derde plek is het maximale op dit moment. Daar ben ik natuurlijk niet blij mee, want ik wil gewoon meedoen om de overwinning."

In de WK-stand staat Verstappen na deze race zesde met 15 punten. Bottas gaat aan de leiding met 43 punten. Lewis Hamilton zit de Fin op de hielen met 37 punten.