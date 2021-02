Terughalen El Khayati laatste kunstje Jol als ADO's hoofd technisch hart

Helaas voor ADO wel een mix die slechts eenmaal wist te winnen in zijn laatste vijftien wedstrijden. De Haagse club neemt na 20 speelronden de voorlaatste plaats in de eredivisie in. De achterstand op de 'veilige' 15de plek bedraagt vier punten.

"Met de komst van Nasser is de selectie rond en is mijn werk op technisch vlak gedaan", vindt Jol. "Het is een geschikt moment om me terug te trekken, ook omdat de club nu alle tijd krijgt om op zoek te gaan naar een technisch manager."

Nieuwe rol

Jol vertrekt niet bij ADO. Hij gaat zich bezighouden met het realiseren van een trainingscomplex in het Zuiderpark, waar de club tot 2007 zijn wedstrijden speelde in het inmiddels afgebroken Zuiderparkstadion.