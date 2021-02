EU-buitenlandchef: democratie in Rusland ver weg, voorstel tot sancties

EU-buitenlandchef Josep Borrell heeft zich in het Europees Parlement proberen te verdedigen tegen de kritiek op zijn Rusland-reis. Volgens Europarlementariërs liet de Spanjaard zich vorige week in Moskou aftroeven en vernederen. Een petitie voor zijn aftreden is getekend door tientallen leden.

Borrell zei dat hij op pad was gegaan om te kijken of de Russen nog tot inkeer te bewegen waren. Hij wilde onder meer aandringen op de vrijlating van oppositieleider Aleksej Navalny. Ook wilde Borrell hem een bezoek brengen, maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken zei dat hij daarvoor maar een verzoek moet doen bij de rechtbank.

Borrell zei dat sancties tegen Rusland een volgende stap kunnen zijn omdat een gesprek kennelijk niet meer mogelijk is. Moskou heeft volgens hem geen enkele interesse om de betrekkingen met de Europese Unie te normaliseren.

Het land is een "zorgelijke, autoritaire weg ingeslagen" waar geen plek is voor democratie en de rechtstaat, concludeert Borrell. Hij waarschuwde verder dat de Russen eropuit zijn om Europa te verdelen.

Het is aan EU-landen om te bepalen of er daadwerkelijk nieuwe sancties komen, zei Borrell. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spreken er op 22 februari over, in maart volgen de staats- en regeringsleiders.