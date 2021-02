RIVM: alleen gespecialiseerd vervoer mag vaccin nog rondbrengen

Vaccins mogen per direct alleen nog worden vervoerd door vervoerders of koeriersdiensten van ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in het vervoer van geneesmiddelen. Dat zegt het RIVM tegen Nieuwsuur. Het RIVM heeft dit besloten in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Het besluit volgt op nieuws van het AD. Zij stelden dat zorginstellingen amateuristisch vervoer inzetten voor vaccins, bijvoorbeeld door een cateraar.

In totaal zijn volgens het RIVM twee incidenten geregistreerd waarbij vaccins zijn vernietigd, omdat ze verkeerd zijn vervoerd. Het ging hierbij om 36 flacons van het BioNTech/Pfizervaccin. Dat betekent dat 180 tot 216 mensen hierdoor niet zijn ingeënt, afhankelijk van hoeveel doses je uit een flacon haalt.

"Natuurlijk is het heel fijn dat mensen willen helpen in deze vaccinatiecampagne. Maar vervoer van deze schaarse en kwetsbare vaccins luistert erg nauw", zegt een woordvoerder van het RIVM. "Belangrijk is de temperatuurbewaking van de vaccins. Ook mogen ze zo min mogelijk worden geschud. Hou je daar geen rekening mee, dan kan het zijn dat vaccins moeten worden weggegooid. Dat wil niemand."