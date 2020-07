Protesten met trekkers in noorden morgen weer toegestaan

Demonstraties met trekkers of andere zware landbouwvoertuigen zijn vanaf morgen niet meer verboden in de noordelijke provincies. De veiligheidsregio's in Drenthe, Groningen en Friesland verlengen het verbod niet.

Begin deze week werd het verbod ingesteld omdat de betogingen van de afgelopen tijd niet vooraf werden aangemeld. Mede daardoor kunnen bij dit soort protestacties gevaarlijke situaties ontstaan, zeiden de veiligheidsregio's.

De regio's zijn deze week in gesprek geweest met de actiegroep Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties. Op basis van die gesprekken verwachten ze nu dat nieuwe demonstraties vooraf worden aangemeld. Dat geeft tijd om vooraf de veiligheid te beoordelen.

12 uur van tevoren

Het besluit van vandaag is geen vrijbrief voor blokkades of ander onveilig gedrag, benadrukken de veiligheidsregio's. "De bestaande wettelijke regels blijven van kracht", zegt Jeroen Gebben van Veiligheidsregio Fryslân. "Aan de veiligheid bij demonstraties wordt niet getornd. Voor Friesland geldt vanaf morgen dat boeren hun demonstratie 12 uur van tevoren moeten aanmelden.

Als demonstranten zich niet aan de afspraken houden, dan zeggen de veiligheidsregio's opnieuw maatregelen te nemen.