Trein en vrachtwagen botsen in Limburg, geen gewonden

In Grubbenvorst in Limburg zijn een passagierstrein en een vrachtwagen tegen elkaar aan gebotst. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur, op een bewaakte spoorwegovergang, meldt 1Limburg. Er zaten volgens Arriva ongeveer 100 passagiers in de trein. Ze worden met bussen verder vervoerd.

De vrachtwagen raakte bij het ongeluk flink beschadigd::