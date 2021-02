In Grubbenvorst in Limburg zijn een passagierstrein en een trekker met oplegger tegen elkaar aan gebotst. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde rond 14.30 uur, op een bewaakte spoorwegovergang, meldt 1Limburg. Wat er misging, is nog niet bekend.

Er zaten volgens de regionale omroep wel passagiers in de trein, maar die raakten dus niet gewond. Ook de chauffeur van de vrachtwagen en de machinist bleven ongedeerd.

De trein en de vrachtwagen blokkeren het spoor.