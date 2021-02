Bekerclash met Ajax nieuwe kans voor PSV om eindelijk topduel te winnen

Schmidt over januari: 'Teleurstellend... voor mij was het niet teleurstellend' - NOS

"En desondanks denk ik dat we klaar zijn voor morgen. We hebben afgelopen zaterdag goed gespeeld", verwees de PSV-trainer naar de met 3-0 gewonnen eredivisiewedstrijd tegen FC Twente.

De hevige sneeuwval bleef ook Eindhoven niet bespaard, waardoor een fatsoenlijke veldtraining onmogelijk was. "We hebben geen trainingsveld", aldus Schmidt. "We hebben vandaag op een schoongemaakt stuk van het kunstgrasveld getraind. Dat is niet perfect, maar het zijn speciale omstandigheden."

"Ik hou van sneeuw. Maar voor snowboarden, niet voor voetbal." Het was de afgelopen dagen behelpen voor PSV-trainer en amateursnowboarder - "ik kan overeind blijven" - Roger Schmidt, in aanloop naar het treffen met Ajax in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi, woensdagavond. De reden laat zich gemakkelijk raden.

Dat was de wedstrijden daarvoor niet altijd het geval. PSV won met de hakken over de sloot bij FC Emmen, verloor van Feyenoord en AZ en kende op bezoek bij Ajax een groot verval, waardoor een 2-0 voorsprong verspeeld werd. Al met al een teleurstellende januarimaand.

Toch? "Teleurstellende maand... voor mij was het niet teleurstellend", aldus Schmidt. "Natuurlijk verloren we twee wedstrijden, tegen AZ en Feyenoord, maar dat was wat onnodig. We speelden niet slecht."

"Het was geen perfecte maand, maar we staan nog altijd tweede. Er is wel een gat met Ajax, maar dit is deel van onze ontwikkeling, dat we gelijkopgaande wedstrijden leren winnen."