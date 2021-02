Aantal besmettingen 14 procent lager, maar de cijfers zijn vertekend door winterweer

De afgelopen week zijn er 24.668 nieuwe positieve tests op het coronavirus bij het RIVM gemeld. Een week eerder waren dat er 28.628. Dat is een afname van 14 procent, minder dan de afgelopen weken.

De cijfers zijn wel vertekend doordat zondag en maandag veel testlocaties gesloten waren door het winterweer. Mede daardoor hebben minder mensen zich laten testen: 195.086, zo'n 13.000 minder dan vorige week. Van de mensen die getest zijn was 10,7 procent positief. Vorige week was dat 11,4 procent.

Landelijk daalde het aantal positieve meldingen per 100.000 inwoners, maar in de GGD-regio's Fryslân en Gooi en Vechtstreek steeg het aantal meldingen per 100.000 inwoners. In Brabant-Noord, Noord-Holland Noord, Utrecht en Drenthe waren de cijfers vergelijkbaar met vorige week.

Roet in het eten

De extra maatregelen van de afgelopen maanden hebben hun vruchten afgeworpen, zegt het RIVM. Het zogenoemde besmettingsgetal R was op 22 januari gedaald naar 0,91. Dat betekent dat 100 mensen samen 91 anderen besmetten. Zolang de R onder de 1 blijft, neemt de epidemie af.

Maar de Britse variant gooit roet in het eten: want tegenover een R van 0,80 voor het klassieke virus, staat een R-waarde van 1.13 voor de Britse variant. En die wint snel terrein: naar schatting twee derde van het aantal besmettingen wordt veroorzaakt door de besmettelijkere Britse variant. Gevreesd wordt dat daardoor het aantal besmettingen komende weken weer gaat oplopen..

Naast de Britse variant zijn er ook nog twee Braziliaanse en een Zuid-Afrikaanse variant. De Zuid-Afrikaanse is in Nederland veertig keer aangetroffen. De twee Braziliaanse zijn samen vijf keer gevonden.