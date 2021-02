Elsevier Weekblad: Baudet verstuurde zelf ook racistische appjes

In een andere chat gebruiken FvD'ers 'homo' als scheldwoord.

Ook wordt een appje van Baudet aangehaald uit een discussie met de toenmalige stafleden Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier, nu respectievelijk de nummer 6 en 23 op kandidatenlijst, waarin hij vraagt: "Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?" Waarop Van Meijeren antwoordt: "Hell no".

Blijkens die citaten appte Baudet in juli vorig jaar aan partijvrienden dat blanken gemiddeld een IQ scoren van 110, terwijl dat voor latino's 90 is en voor Afro-Amerikanen 75. Ook andere kandidaten van de kieslijst hebben appjes verstuurd waaruit "kwalijke dampen opstijgen", schrijft Elsevier Weekblad.

Thierry Baudet en een aantal kandidaat-Kamerleden van Forum voor Democratie hebben vorig jaar in WhatsApp-groepen racistische en homofobe opvattingen verspreid, schrijft Elsevier Weekblad . Het tijdschrift citeert uitvoerig uit chats uit twee appgroepen van FvD.

Vorig jaar kwam Forum voor Democratie in moeilijkheden omdat leden van de jongerenafdeling in appgroepen antisemitische en racistische uitingen deden. Dat leidde tot een breuk in de partij

Baudet wilde vanmiddag tegenover journalisten bij de Tweede Kamer niet ingaan op de appjes: