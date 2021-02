Deel lading binnenvaartschepen nu over de weg wegens ijs en hoogwater

Hoogwater, sneeuw en ijs zitten de binnenvaart de afgelopen dagen flink dwars. Daarom verplaatsen binnenvaartschippers een deel van het transport naar de weg.

"Wij bestaan dit jaar 85 jaar en hebben al die tijd al te maken met waterstanden en allerlei weersomstandigheden. Maar deze week lijkt alles samen te komen", zegt directeur Femke Brenninkmeyer van de Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale (NPRC) tegen Rijnmond. De coöperatie van bedrijven vervoert miljoenen tonnen aan droge lading over de Europese vaarwegen per jaar.

Door de hoge waterstand is de Rijn momenteel zelfs deels gestremd. "We bedienen een aantal klanten met fabrieken die door moeten draaien. Die klanten willen we ondanks de omstandigheden blijven bevoorraden", zegt Brenninkmeyer.

Noodplan

In een noodplan heeft de NPRC in kaart gebracht tot hoever de schepen kunnen varen en waar de fabrieken precies zitten. Vervolgens is er een plek gecreëerd waar de grondstoffen uit het schip worden gehaald en worden overgeheveld naar een truck. Dagelijks gaat het om zo'n 4000 ton aan goederen. "Dan gaat het laatste stukje over de weg", zegt Brenninkmeyer. Voor de operatie is de hulp van meerdere truckbedrijven ingeroepen.

De kosten voor deze manier van vervoerenzijn hoger dan normaal, maar toch is de directeur blij. "Als je het afzet tegen een fabriek die moet afschakelen, zouden de kosten nog hoger zijn. Dat afschakelen proberen we echt te voorkomen."

Om verdere problemen door het ijs te voorkomen, heeft Rijkswaterstaat besloten ijsbrekers in te zetten. Op die manier blijven de vaarwegen beschikbaar.