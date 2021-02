Hackers proberen drinkwater te vergiftigen in Florida

Een hacker in de Amerikaanse staat Florida heeft geprobeerd het water in een drinkwatervoorziening te vergiftigen door er een gevaarlijke hoeveelheid natriumhydroxide, ook wel bijtende soda genoemd, aan toe te voegen.

De aanvaller verschafte zich op afstand via een computer van een medewerker toegang tot de drinkwatervoorziening van Oldsmar en verhoogde de hoeveelheid natriumhydroxide in het water.

De hacker drong het systeem vorige week vrijdag tot twee keer toe binnen. Een leidinggevende van de faciliteit had de tweede aanval in de gaten en greep direct in. Daardoor raakte het drinkwater uiteindelijk niet vergiftigd. Volgens een lokale sheriff was er daardoor geen dreiging voor de volksgezondheid. De faciliteit levert drinkwater aan zo'n 15.000 inwoners.

Irritatie aan huid en ogen

Natriumhydroxide wordt in kleine hoeveelheden gebruikt om de zuurtegraad van het water te regelen, maar is in grote hoeveelheden schadelijk. De stof kan irritatie aan de ogen en huid veroorzaken. Ook kan het allerlei maag- en darmklachten veroorzaken.

De FBI en geheime dienst doen samen met de lokale autoriteiten onderzoek naar de aanval. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Onduidelijk is of de aanvaller of aanvallers uit de Verenigde Staten of het buitenland komen, schrijft de BBC.