Schadefonds voor ondernemers die doelwit waren van rellen

Ondernemers die schade hebben geleden door de rellen bij de invoering van de avondklok, kunnen vanaf vandaag terecht bij een schadefonds van de overheid. Dat fonds is bedoeld voor verlies dat niet wordt gedekt door de verzekering.

Minister Grapperhaus schrijft aan de Tweede Kamer dat het loket van het fonds, dat is ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, sinds vanmiddag open is. Het is gericht op ondernemers die schade hebben geleden aan hun pand of aan hun voorraad of inventaris.

Het is uitzonderlijk dat overheid bijspringt om niet verzekerde schade te vergoeden, stelt de minister van Justitie en Veiligheid. "Het gaat hier echter om een zeer uitzonderlijke situatie in een uitzonderlijke tijd, die door geen van de betrokkenen was voorzien."

'Misdadig'

"Het is misdadig en schandalig wat er gebeurd is in steden zoals Den Bosch, Rotterdam of Zwolle", voegt hij daaraan toe. "Ondernemers die het al zo moeilijk hebben, krijgen er hierdoor nog extra zorgen bij."

De schaderegeling is opgesteld in overleg met het Verbond van Verzekeraars en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.