Top Europese Commissie onder vuur door vaccinruzie en Ruslandreis

De Letse Europarlementariër Riho Terras was zelfs zo boos dat hij een handtekeningenactie is begonnen om Borrell af te zetten. Hij heeft een brief op poten geschreven die intussen door meer dan tachtig politici is ondertekend.

Borrell mag vandaag in het parlement uitleggen wat de bedoeling was van zijn reis naar Rusland. Hij wilde een nieuw hoofdstuk in de betrekkingen met de Russen openen, zei hij vooraf. De reis was al lang gepland en hij wilde de gelegenheid aangrijpen om oppositieleider Navalny te bezoeken. Maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov troefde hem af door te zeggen dat hij dan het beste een verzoek bij de rechtbank kon indienen.

Von der Leyen moet zich morgen in het Europees Parlement verantwoorden. Haar wordt vooral kwalijk genomen dat ze in een poging om grip te krijgen op de levering van coronavaccins grenscontroles instelde tussen Ierland en Noord-Ierland. Die kwamen er niet , want na enkele uren ontdekte ze dat die grenscontroles contraproductief werkten: ze waren in strijd met de brexit-afspraken, met de Goede Vrijdagvredesovereenkomst en de Britten stonden op hun achterste benen.

Ook in eigen land is er kritiek op het optreden van de hooggeplaatste Spanjaard. "De mislukte reis van Borrell naar Moskou toont de zwakke punten van zijn beleid", kopt vandaag El País in een paginagroot verhaal. Het artikel concludeert dat een jaar na zijn aanstelling het Borrell nergens lukt om allianties te smeden. "Borrell zwerft door een niemandsland terwijl hij opschept over zijn intellectuele bagage. Maar bij de dagelijkse beslommeringen van de Commissie staat hij aan de zijlijn", concludeert de krant.

Het verhaal is opmerkelijk, vindt correspondent Rop Zoutberg. "El País is van dezelfde politieke kleur als Borrell. Het valt echt op dat ze hem zo openlijk bekritiseren. Maar de boodschap is duidelijk: Borrell rijdt alleen maar met groot licht. Hij ziet misschien wat er in de verte is, maar vergeet dat wat dichtbij is soms als eerste moet worden opgelost."

De teleurstelling in Brussel is groot, omdat van de nieuwe Europese Commissie meer werd verwacht op buitenlands gebied. Voorzitter Von der Leyen zei niet alleen op economisch ge bied belangrijk te willen zijn, maar ook op politiek vlak meer in de melk te willen brokkelen. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie konden het onlangs niet eens worden over nieuwe sancties tegen Rusland en schoven de hete aardappel naar Borrell in de hoop dat de Russen zouden luisteren naar hem.