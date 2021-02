Tweevoudig olympisch skikampioen Ligety bergt na WK de latten op

Ted Ligety zet na de WK skiën in het Italiaanse Cortina d'Ampezzo een punt achter zijn carrière. De reuzenslalom op 19 februari zal zijn laatste race zijn. De 36-jarige Amerikaan wil meer tijd met zijn jonge gezin doorbrengen.

Ligety behaalde met zijn soepele techniek twee olympische titels, in 2006 in Turijn op de combinatie en in 2014 in Sotsji op de reuzenslalom.